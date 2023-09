Mann bedroht Ex-Freundin mit Schlagring und Messer

Die Polizei sucht über das Wochenende vergeblich einen jungen Mann aus dem Lechgebiet. Dann taucht er aber auf.

Ein Mann aus dem Lechgebiet hat seine Ex-Freundin mit dem Tode bedroht. Dies beschäftigte die Polizei über das Wochenende. Am Freitag gegen 15.40 Uhr jagte der 28-Jährige der Frau mit einem Schlagring Angst ein. Anschließend flüchtete er. Zuvor sagte er noch, dass er ein Kampfmesser bei sich habe und damit die frühere Freundin "abstechen" wolle, sollte er sie treffen.

Die Gesetzeshüter starteten eine Fahndung, suchten aber vergeblich nach dem Mann. Am Montagmorgen erhielt die Polizei eine Meldung, wonach sich der Gesuchte an seiner Arbeitsstelle aufhalte. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Auch das Messer konnten die Beamten sicherstellen. Der 28-Jährige, der wegen verschiedener Delikte angezeigt wird, wurde in eine Klinik eingeliefert. (AZ)