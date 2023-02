Mann betrunken mit dem Auto in Rain unterwegs

Die Polizei hat am Freitagmorgen einen Autofahrer gestoppt, weil er durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Er hatte über ein Promille.

Die Polizei hat am Freitagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 51-Jährige aus Genderkingen war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und wurde gegen 8 Uhr in der Münchner Straße in Rain einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er über ein Promille hatte. Sein Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem stand für den Autofahrer in der Polizeiinspektion Rain noch eine Blutentnahme an. (AZ)