Mann rastet in Rainer Flüchtlingsheim aus

In einer Flüchtlingsunterkunft in Rain wurde ein Mann am Sonntagabend hochaggressiv. Ein Polizeibeamter der PI Rain wurde im Zuge des Einsatzes verletzt.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Rain kam es am Sonntag um 19.40 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Bewohnern. Ein Bewohner soll dort mehrere Frauen beleidigt und bedroht haben. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes befürchtete aufgrund des Verhaltens des Mannes, dass es zu Übergriffen kommen könnte. Der Mann war bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspaktion Rain hochaggressiv und laut Polizei "überhaupt nicht zugänglich". Er sollte dann in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nach Augsburg gefahren werden. Dies verweigerte der Mann. Er musste schließlich von drei Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Einer der Beamten wurde dabei an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus in Donauwörth behandelt werden. Bei dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen wurde später eine Alkoholisierung von 2,8 Promille festgestellt. Vom Jour-Staatsanwalt wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Nacht musste der Mann im Arrest in Augsburg verbringen. Er wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und anderer Delikte angezeigt. (AZ)

