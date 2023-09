Mann steht nach Unfall auf der B16 bei Rain und wird angefahren

Bei Dunkelheit passiert auf der B16 nahe Rain ein Wildunfall. Der hätte für einen 53-Jährigen beinahe fatale Folgen.

Um ein Haar wäre es am frühen Freitagmorgen auf der B16 bei Rain zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein Auto streifte in der Dunkelheit einen Mann, der nach einem Unfall auf der Straße stand.

Wie die Polizei berichtet, war der 53-Jährige aus Neuburg gegen 4.45 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der B16 von Neuburg in Richtung Donauwörth unterwegs gewesen. Kurz nach der Anschlussstelle Rain-Ost kreuzten drei Rehe die Fahrbahn. Der Wagen erfasste eines der Tiere. Dieses kam durch den Zusammenstoß ums Leben.

Autofahrer erkennt Mann auf B16 in der Dunkelheit zu spät

Der 53-Jährige hielt sofort an, stieg aus dem Wagen und wollte sich um das Reh kümmern, das auf der Bundesstraße lag. In diesem Moment erreichte in Gegenrichtung ein 56-Jähriger mit seinem Auto die Unfallstelle, erkannte den anderen Mann, der keine Warnweste trug, zu spät und erfasste ihn mit dem Fahrzeug am Bein.

Glücklicherweise berührte der Wagen den Mann nur leicht, sodass dieser nach ersten Erkenntnissen lediglich Prellungen erlitt. Wären sich der Pkw und der Passant nur einige Zentimeter näher gekommen, hätte dies laut Polizei schwere oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge gehabt. (AZ)