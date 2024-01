Mann stiehlt Energy-Drink in Rain – und wird erwischt

Neben einem 15-Euro-Einkauf nimmt ein 21-Jähriger auch einen Energydrink aus einem Supermarkt mit - allerdings ohne zu bezahlen.

Ein 21-Jähriger ist am Montag beim versuchten Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Rain erwischt worden. Laut Polizei kaufte er zunächst Waren im Wert von 15 Euro und bezahlte diese auch an der Kasse. Einen Energy-Drink jedoch, den er ebenfalls mitgenommen hatte, legte er nicht aufs Kassenband. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs wurde er von der Geschäftsführerin zu dem nichtbezahlten Getränk angesprochen. Dies nahm er dann aus seiner Jackentasche und gab den Diebstahl zu. (AZ)