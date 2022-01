Mann wird bei Auseinandersetzung in Rain von Unbekannten verletzt

In Rain kam es kurz vor dem Start ins neue Jahr zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann in der Hauptstraße verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Hauptstraße in Rain ist in der Silvesternacht ein Mann verletzt worden. Gegen 23.30 Uhr kam es laut der Polizei Rain zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei junge Männer wurden wohl von drei unbekannten Männern angegangen und dabei auch geschlagen. Einer der beiden zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu und konnte nicht mehr gehen. Sein Begleiter ergriff die Flucht und ließ den Geschädigten am Tatort alleine zurück. Der am Boden liegende Mann rief laut eigenen Angaben mehrere Minuten vergebens nach Hilfe. Erst ein vorbeikommender Fußgänger alarmierte den Rettungsdienst. Die Polizei Rain bittet Zeugen, sich unter Tel. 09090/7007-0 zu melden. (dz)