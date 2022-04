Mehrere Einbrüche in Rain: Die Täter suchen gezielt nach Bargeld

Unbekannte verschaffen sich unerlaubt Zutritt zu Büroräumen in Rain. Dort klauen sie Geld und richten auch einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Zu einer Serie von Einbrüchen in Büroräume ist es in der Nacht auf 31. März im Rainer Ortsgebiet gekommen. Das berichtet die Polizei. Die Täter sind bisher unbekannt.

Betroffen hiervon war unter anderem die Firma Baywa in der Mittelstetter Straße. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Ausgangstür und mehrerer Brandschutztüren in das Objekt und in mehrere Büroräume. Die Einbrecher hatten es laut den Beamten offensichtlich auf Bargeld abgesehen und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. In einem weiteren Bürokomplex der Firma wurde ein Fenster aufgehebelt und aus dem Büroraum die Getränkekasse entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 6000 Euro. Insgesamt wurde etwa 700 Euro Bargeld entwendet.

Einbrüche in Rain: Auch Bauhof und Eissportheim sind betroffen

Ein weiterer Einbruch fand im städtischen Bauhof im Fasanenweg statt. Hier verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Gebäude. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt und ein Getränkeautomat aufgebrochen. Der genaue Sachschaden steht hier noch nicht fest, der Beuteschaden beträgt etwa 200 Euro.

Schließlich wurde auch ein Einbruch in das Eissportheim, ebenfalls im Fasanenweg, gemeldet. Dort wurde die Eingangstüre aufgehebelt und anschließend das Gebäude durchsucht. Aus zwei Geldkassetten wurden 200 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Aufgrund der bisher festgestellten Spurenlage dürften es zwei Täter gewesen sein. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise zur Aufklärung der Taten unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)