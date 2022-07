Rain

Mehrfamilienhäuser erleben auch in Rain einen Boom

Plus Wie oft andernorts, so steigt auch in Rain steigt das Angebot auf dem Wohnungsmarkt. Unter anderem stehen zwei große Objekte aktuell im Fokus. Doch es gibt Hürden.

Von Barbara Würmseher

Der Wohnungsmarkt in Rain ist in Bewegung. In den vergangenen Jahren hat sich viel getan, was Mehrfamilienhäuser betrifft. Etliche Projekte wurden fertig gestellt - etwa in Ignaz-Lachner-Straße, Burggasse, Baumanngasse, Neuburger Straße (ehemals Gasthof Ferschl) oder am Oberen Eck. Zudem befinden sich weitere Wohnanlagen in mehr oder minder fortgeschrittener Realisierung, nämlich unter anderem an folgenden Standorten: Bahnhofstraße (ehemals Tierarzt Knoll), Bayerdillinger Straße (Ecke Georg-Tannstätter-Straße) und Alte Bayerdillinger Straße (frühere Pferdekoppel).

