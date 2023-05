Freinacht: Vandalen sägen in Mertingen teure Bäume um

In der sogenannten Freinacht trieben Vandalen ihr Unwesen in Rain, Mertingen sowie im Oberndorfer Ortsteil Feldheim. Der Schaden ist hierbei beträchtlich.

In Mertingen wurden in der sogenannten "Freinacht" zwei Bäume abgesägt. Im Tulpenweg sägten Unbekannte einen Zierapfelbaum im Wert von gut 300 Euro um. Eine Säulenhainbuche im Wert von etwa 900 Euro wurde zudem in der Lauterbacher Straße umgesägt. In Feldheim wurde die schwarze Mülltonne einer 21-Anwohnerin aus der Pater-Dr.-Stehle-Straße entwendet. Im Rainer Ortsteil Oberpeiching steht seit mehreren Wochen ein Miettransporter. In der Freinacht wurde die Seitenscheibe mittels eines Holzscheits eingeschlagen. Ferner wurde der Laderaum vermutlich mit einem Brecheisens aufgebrochen. Bezüglich der Beladung/ Diebstahlschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizeiinspektion Rain war der Innenraum der Fahrerkabine und die Ladefläche leer. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Der entstandene Sachschaden dürfte, so die Polizei, bei circa 5000 Euro liegen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden (Telefon: 09090/7007-0). (AZ)

