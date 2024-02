Rain

Metzgerei Stöckle eröffnet neuen Werksverkauf

Plus Im neu gebauten Gebäude gibt es auf 360 Quadratmetern Fläche neben dem bisherigen Angebot nun auch ein Bistro mit 32 Plätzen. Das Unternehmen hat weitere Pläne.

Immer mehr Metzgereien im Landkreis Donau-Ries müssen, aufgrund fehlender Metzger und Verkäufer, oder mangels eines passenden Nachfolgers, ihre Geschäfte schließen. Entgegen dem allgemeinen Trend erweitert die Metzgerei Stöckle aus Rain hingegen ihr Angebot. Seit Ende Januar ist der neue Werksverkauf im Herzen der Moosweide, am Neuhofweg 1, in Rain eröffnet. Direkt gegenüber des „alten“ Ladens ist ein moderner Mix aus Werksverkauf, heißer Theke und Bistro auf insgesamt rund 180 Quadratmetern Verkaufsfläche entstanden. „Wir haben zwar auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen – suchen auch derzeit Personal – sind aber von dem Projekt so überzeugt, dass wir an dieser Stelle für die Zukunft investiert haben“, erklärt Stefan Stöckle, der zusammen mit seinem Bruder Christian den Familienbetrieb mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leitet.

Der Standort könnte günstiger nicht sein. Bereits 2010 hatte Christians und Stefans Vater das Grundstück gegenüber der Produktionsstätte und des bisherigen Werksverkaufs erworben. Da der „alte“ Laden inklusive Imbisses oft für dichtes Gedränge bei den Kunden sorgte, entschied man sich für den Neubau auf dem bereits firmeneigenen Grundstück. Die Verkaufsfläche wurde nahezu verdoppelt und für Kunden stehen nun zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Neben Fleisch- und Wurstwaren sind im Imbiss auch zahlreiche warme Speisen sowie Snacks im Angebot.

