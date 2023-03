Mit Job-Dating zur richtigen Ausbildung

Unternehmen stellen Schülern in Rain berufliche Möglichkeiten vor.

Schulen und Unternehmen zusammenzubringen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Nachwuchssicherung gelingt – das war das Ziel des Job-Datings an der Gebrüder-Lachner-Mittelschule.

Unternehmen der Region stellten den Schülern der Vorabschlussklassen ihren Betrieb und ihr Angebot an Ausbildungsberufen vor. Ausbilder und Auszubildende der Firmen Zott, Dehner, Airbus, Unsinn, Höringer, Zeitlmann, Stiftung Sankt Johannes und Südzucker nahmen sich Zeit zu intensiven Gesprächen mit den potentiellen Auszubildenden. Abgerundet wurde das Informations- und Beratungsangebot durch die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und Lehrkräfte der Berufsfachschule Neuburg.

Alle angehenden Auszubildenden durften sich für je zwei Gesprächsrunden eintragen, die den eigenen Praktikums- und Berufswünschen entsprachen. Die Motivation war groß, weil für jedes Interesse etwas geboten wurde. Die lockere Gesprächsatmosphäre in kleinen Gruppen, in denen als Gesprächspartner meist auch Auszubildende der Betriebe zur Verfügung standen, half schnell, die anfängliche Scheu der Schüler zu überwinden. Bevor die Schülerinnen und Schüler der Vorabschlussklassen im zweiten Schulhalbjahr Stellen für ihre Praktika suchen werden, bekamen sie so einen umfassenden Einblick in die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten in technischen, handwerklichen, kaufmännischen und sozialen Berufen.

Die Unternehmensvertreter lobten das große Interesse der Schüler und Schülerinnen und fanden das Format des Job-Datings gelungen. Für sie ist ein guter Kontakt zu den Schulen vor Ort wünschenswert, denn die Konkurrenz der Firmen um die besten Mitarbeiter ist groß. (AZ)