Mittelschule Rain entlässt ihre Absolventen

„Dein Traum kann fliegen lernen, wenn dein Herz an ihn glaubt.“ Unter diesem Leitspruch fand die Abschlussfeier an der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain statt, bei der 87 Schülerinnen und Schüler mit der Mittleren Reife beziehungsweise dem Qualifizierenden Abschluss verabschiedet wurden.

Umrahmt von den schwungvollen Klängen der Schulband unter Angela Hofgärtner und gespickt mit einer von Charlotte Schedel einstudierten Tanzeinlage der sechsten Klassen, waren die Redebeiträge gekennzeichnet von Stolz und Dankbarkeit über das Erreichte und dem Ausblick auf die vielfältigen Möglichkeiten, die nun offen stehen. Das klang bereits in der Begrüßung von Konrektorin Patricia Hippler an, die bezugnehmend auf das Motto des Abends die Absolventen der 9. Klassen, der 10M und der V2 ermutigte: „Glaubt an euere Träume, behaltet sie im Herzen!“

Auch Schulleiterin Christina Ost bezog sich auf dieses Motiv. Träume zeigten das Innerste des Menschen, sie ließen offenbar werden, worum es jemandem wirklich gehe. Ein von vielen gehegter Traum, das Abschlusszeugnis, gehe jetzt in Erfüllung, nun stünden neue Ziele vor Augen, etwa ein Ausbildungsplatz oder eine weiterführende Schule.

Rektorin Christina Ost: „Findet euren Weg zum Ziel!“

Die Rektorin erinnerte an all jene, die die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten: Eltern und Freunde, aber auch Lehrkräfte. Ein Weg, der nun weiter in die Zukunft führe: „Ob geradewegs oder auf Umwegen – findet eueren Weg zum Ziel! Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr einmal in einer Sackgasse landet, sondern sucht einen anderen Pfad!“

Der Schulabschluss sei ein solides Fundament für eine gute Zukunft, aber noch keine Garantie, mahnte Schulverbandsvorsitzender Karl Rehm, Rains Bürgermeister. Er erwähnte die mit dem derzeitigen Schulcontainer verbundenen Herausforderungen: „Auch Hitzemonate und Baulärm konnten euerem Erfolg keinen Abbruch tun!“ Die Jugendlichen ermunterte er: „Trefft die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit!“ Glückwünsche zum bestandenen Abschluss überbrachte auch die Elternbeiratsvorsitzende Angelika Schoder.

Schülersprecherin Lisa-Marie Gschmack: „Wir freuen uns!“

Schülersprecherin Lisa-Marie Gschmack beschrieb die Gefühle ihrer Mitschüler so: „Viele sind erleichtert. Hinter uns liegen Listenings, die wir bis heute nicht verstanden haben, und Formeln, die wir in der Formelsammlung immer noch nicht finden. Wir freuen uns, haben aber auch Respekt vor der anstehenden Arbeitswelt!“

Nachdem die Klassen ihre Erlebnisse der Abschlussfahrten nach Dresden (9./10.) beziehungsweise in den Bayerischen Wald (V2) in launigen Wort- und Bildbeiträgen präsentiert hatten, ging es an die Überreichung der Zeugnisse durch Schulleitung und Klassenleiterinnen Charlotte Schedel (9a), Katja Attikossie (9b), Marion Segnitzer (9c), Tanja Moll (V2) und Daniela Kunofsky (10M). Besondere Auszeichnungen erhielten die beiden besten QA-Absolventen Lukas Erckmann und Lorenz Hübschenberger sowie die Besten in der Mittleren Reife, Luisa Baumann und Sophia Baumann. (wrö)