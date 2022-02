Motorradfahrer stürzt in Rain

Ein 36-Jähriger stürzte am Freitag in Rain mit seinem Motorrad. Dabei wurde ihm wohl zum Verhängnis, dass der Reifen seines frisch gewaschenen Motorrads noch nass war.

Am Freitagmittag hat sich in Rain ein Unfall mit einem Motorrad ereignet. Das teilte die Polizei Rain mit. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem frisch gewaschenen Motorrad vom Nelkenweg in die Münchner Straße in Richtung Stadtmitte ein. Da der Reifen noch nass war und der Fahrer zu schnell in die Kurve fuhr, verlor das Motorrad bei der Kurvenfahrt seine Haftung, wodurch der Fahrer stürzte. Der Mann erlitt durch den Sturz eine Schulterprellung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Rain beseitigte das ausgelaufene Öl auf der Fahrbahn. (dz)