Motorradfahrer stürzt in Rain

Ein missglückter Überholvorgang hat am Freitag zu einem Unfall in Rain geführt. Gegen 16 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Donauwörther Straße in nördliche Richtung. Als er ein Motorrad links überholen wollte, unterschritt er den erforderlichen Seitenabstand und touchierten das Fahrzeug leicht. Dadurch stürzte dessen Fahrer zu Boden und zog sich eine Prellung am rechten Knie zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2.700 Euro. (AZ)