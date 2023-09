Mountainbike aus Anwesen in Rain gestohlen

In Rain wurde aus einem Anwesen ein abgesperrtes Fahrrad geklaut. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

In Rain ist am Freitag ein Fahrrad aus einem Anwesen geklaut worden. Ein versperrtes Mountainbike der Marke „Ideal“ wurde aus dem Lagerraum eines Anwesens in der Münchner Straße in Rain durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Herrenrad hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)