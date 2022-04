Müllerin Anna Straubinger aus Rain ist Bayerns Mehlkönigin

Plus Sie ist 20 Jahre alt, gestandene Müllerin und derzeit Bayerns amtierende Mehlkönigin: Für Anna Straubinger aus Rain beginnt jetzt die aktive Zeit ihrer Regentschaft.

Anna Straubinger darf seit Oktober ganz offiziell eine Krone tragen. Das wars dann aber auch schon mit der royalen Würde - zumindest bisher. Denn die amtierende Bayerische Mehlkönigin des Bayerischen Müllerbunds war in den ersten Monaten in der Ausübung ihrer Aufgaben durch Corona drastisch ausgebremst: keine Messen, Feste, Tagungen, keine Regentschaft.