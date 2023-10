Unbekannter überfährt am Kreisverkehr eine Schraffenbake

Ein Unbekannter ist zwischen Rain und Münster über ein Schraffenbake gefahren. Der Schaden beträgt ungefähr 500 Euro.

Am Samstag zwischen 6.30 und 11.48 Uhr überfuhr ein unbekannter Unfallverursacher am Kreisverkehr an der Staatsstraße 2047 südlich von Rain Richtung Münster eine Schraffenbake mit dem Zusatzzeichen „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts“. Dieses Schild war auf der Verkehrsinsel in Richtung Rain vor dem Kreisverkehr angebracht. Die Polizei gibt die Höhe des Sachschadens mit etwa 500 Euro an. Die PI Rain bittet um zeugenhinweise unter Telefon 09090/70070. (AZ)