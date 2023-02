Rain

vor 49 Min.

Musik von bezaubernder Anmut erklingt beim Konzert in Rain

Plus Mit dem Konzert von Viktor Töpelmann und Gerhard Darmstadt startet die Rainer Klassik-Reihe 2023. Es ist ein beglückendes Erinnern an die Blütezeit der Gambenmusik.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Mit geschlossenen Augen war der Zauber knisternder Brigadeseide, flackernder Kerzenflammen, bepuderter Perücken zu spüren. Realität war allerdings die leider eiskalte Rainer Kirche St. Michael – doch was bedeutete letztlich Kälte! Mit ihrem bezaubernd eleganten, sensiblen Spiel versetzten Viktor Töpelmann mit seiner 1772 in London gebauten Gambe, und Gerhart Darmstadt, einer der führenden Interpreten der Alten Musik in Deutschland, auf seinem fünfsaitigen Barockcello in die Musik jener Zeit, entsprechend der Konzertankündigung "Von ausnehmender Anmuth". Damit wurde die neue Klassik-Konzertreihe in Rain eröffnet, die heuer mit sechs musikalischen Veranstaltungen aufwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen