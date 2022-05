Rain

19:00 Uhr

Ensemble Philomusus präsentiert musikalische Perlen von Mozart und Freunden

Philomusus mit (von links) Julia Scheerer, Lona Jarvers, Viktor Töpelmann und Helene Lerch begeisterte in Rain mit Werken von Wolfgang Amadé Mozart, dessen Familie und Umfeld.

Plus Das Ensemble Philomusus widmete sich in der Rainer Stadtpfarrkirche dem Salzburger Umfeld um die Familie Mozart und brachte klangschöne Kompositionen zu Gehör.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein Konzert mit Musik von Barock bis Klassik in der Rainer Stadtpfarrkirche St. Johannes, mit dem Ensemble Philomusus. Das sind Julia Scheerer und Lina Jarvers (beide Violinen), der in Rain lebende Viktor Töpelmann (Violoncello) und Helene Lerch an Cembalo und Orgel. Alle sind ausgewiesene Experten, alle konzertieren sie mit renommierten Orchestern der Alten Musik. Daher war die Spannung beim Publikum groß, wie sie sich dem junge Wolfgang Amadé Mozart, und dessen Vater Leopold Mozart und deren Salzburger Freunden nähern. Es war alles andere als ein Nischenkonzert. Viktor Töpelmann bot charmant kurzweilige Einführungen zu den jeweiligen Stücken. Äußerst kenntnisreich legte er die Lebensspanne der Komponisten dar - mit augenzwinkernden Hinweisen auch auf zwischenmenschliche Aspekte.

