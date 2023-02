Rain

Muss die Dreifachturnhalle in Rain für Veranstaltungen geschlossen werden?

Die Dreifachturnhalle in Rain weist ziemliche Mängel in Sachen Brandschutz auf. Der Stadtrat will jetzt eruieren lassen, welche Konsequenzen das für Sport und Großveranstaltungen bedeutet.

Plus Die Turnhalle am Schulzentrum in Rain weist gravierende Brandschutzmängel auf. Der Schulsport ist zwar nicht gefährdet. Doch was aus den Großereignissen wird, ist offen.

Von Barbara Würmseher

Die Stadt Rain steht vor einer entscheidenden Frage, die Dreifachturnhalle am Schulzentrum betreffend: Können dort weiter Großveranstaltungen stattfinden, oder muss der Betrieb auf den Schulsport beschränkt werden? Das Gebäude weist gravierende Brandschutz-Mängel auf und das schon seit geraumer Zeit. Bauliche Eingriffe haben im Laufe von fast 40 Jahren den ursprünglichen Zustand verändert, etwa, um Lüftungsrohre einzuziehen. Deshalb gilt der Bestandschutz nicht mehr.

