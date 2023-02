Nach Trainer-Rücktritt: Abteilungsleiter des TSV Rain haben kein Verständnis

Plus Der Rücktritt der Trainer hat Wellen geschlagen. Beim TSV Rain wird der Abstieg immer wahrscheinlicher. Jetzt melden sich weitere Verantwortliche zu Wort.

Die Zukunft des TSV Rain sorgt weiter für Gesprächsstoff: das gekürzte Sponsoring, Abstiegspläne, Rücktritte des Trainers, Co-Trainers, Kapitäns und Athletik-Trainers, Vorwürfe an die Verantwortlichen der Fußballabteilung. Die Wurzel des Problems sei aber nicht die Entscheidung der Firma Dehner gewesen, das Sponsoring umzuverteilen und weniger Geld in den höherklassigen Sport zu stecken, sagen die beiden Abteilungsleiter Fußball. Für sie stellt sich eine grundsätzliche Frage.