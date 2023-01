Nachbarn beißen bei Streit in Rain zu

In Rain eskaliert ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei jungen Männern. Einer landet mit gebrochener Nase im Krankenhaus.

Dieser Streit endete blutig. Die beiden Männer, ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger, die am Samstagnachmittag in Rain aneinandergerieten, sind Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei schlugen und bissen sie sich gegenseitig. Beide waren nüchtern. Der 21 Jahre alte Geschädigte erlitt eine Nasenbeinfraktur und wurde in das Krankenhaus in Donauwörth eingeliefert. Der Kontrahent erlitt Kratzwunden. Beide werden angezeigt wegen Körperverletzung. (AZ)