Rain

Neubau der Grundschule in Rain läuft finanziell aus dem Ruder

Plus 19 Millionen Euro sollte die neue Grundschule in Rain kosten. Doch die Kosten haben sich nun fast verdoppelt. Bedeutet das das Aus für das Projekt?

Von Barbara Würmseher

Es gibt etliche Großprojekte in Rain - von der Hallenbadsanierung über den Mittelschul- bis zum Kindergartenneubau -, die viele Millionen verschlingen, die die Haushalte auch enorm belasten, aber so ziemlich in trockenen Tüchern sind. Zumindest kalkulierbar. Das Vorhaben, das den Verantwortlichen der Stadt - namentlich Bürgermeister Karl Rehm - allerdings nach wie vor heftige Bauchschmerzen bereitet, ist der Neubau der Grundschule, an dem sie als größtes Mitglied im Schulverband den Löwenanteil zu zahlen hat.

