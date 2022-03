Neue Räume und Töne: Bläserklasse startet ab Herbst an der Realschule Rain

Musikalische Talente können ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 an der Staatlichen Realschule Rain noch gezielter unterrichtet werden. Wie das Konzept aussieht.

Ab dem kommenden Schuljahr wird es an der Staatlichen Realschule Rain in der fünften Jahrgangsstufe eine Bläserklasse geben. Der Neubau im Schulzentrum und die damit gewonnenen zusätzlichen Zimmer ermöglichen es der Schule, die schon seit Jahren angestrebte Bläserklasse nun endlich in die Tat umzusetzen. Damit wird ein weiterer attraktiver Baustein in das Portfolio der Institution aufgenommen, der es musikalisch begabten Schülerinnen und Schülern ermöglichen soll, ihre Neigungen stärker ins Schulleben einzubringen.

Die zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die in die Bläserklasse aufgenommen werden, können zwischen den verschiedenen Instrumenten eines modernen sinfonischen Blasorchesters wählen. Neben Querflöte, Klarinette und Saxofon können auch Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba oder Schlagzeug ausgesucht werden. Zu den zwei Unterrichtsstunden im Orchester kommt noch eine weitere Stunde als Instrumentalunterricht dazu.

Die Bläserklasse ist so konzipiert, dass auch Schülerinnen und Schüler ohne Vorkenntnisse starten können. Als Kooperationspartner konnte die Musikschule Rain gefunden werden, deren qualifiziertes Personal einen großen Teil des Instrumentalunterrichts in Kleingruppen je nach Instrument übernimmt. Schulleiter Gerhard Härpfer freut sich, die renommierte Dozentin Cathy Smith für Querflöte, die Dozenten Harald Hänsel für Klarinette und Saxofon sowie Manuel Ehlich als Schlagzeuglehrer im Team zu haben. Er bekräftigt: „Sie bringen durch ihre jahrelange Erfahrung sowohl als Musikerin und Musiker als auch als diplomierte Musiklehrerin und -lehrer das nötige Fachwissen mit ein und sind Garanten für Erfolg und Spielspaß von der ersten Minute an.“

Die Bläserklasse war schon lange ein erklärtes Ziel an der Realschule Rain

„Eine Bläserklasse an der Rainer Realschule einzurichten, war schon länger ein Ziel und wir sind froh, dass das Projekt nun starten kann“, bewertet Christian Keller den Schritt. Zusammen mit seinem Bruder Simon Keller wird er die Leitung der Bläserklassen übernehmen. Die beiden verfügen über einen großen Erfahrungsschatz, sei es als Dirigent im Verein oder aus ihren schulischen Tätigkeiten. Aus Sicht des Ersten Konrektors Christian Sattich ist die Einrichtung der Bläserklasse ein weiterer logischer Schritt einer konstanten Entwicklung: „Wir haben seit Jahren eine tolle Schulband und Schülerkonzerte auf einem hohen Niveau, die schon gezeigt haben, dass wir zahlreiche talentierte Schülerinnen und Schüler in den eigenen Reihen besitzen.“ Erst kürzlich wurde die Staatliche Realschule Rain von Kultusminister Piazolo ausgezeichnet: Ihr Weihnachtssong wurde als ein erfolgreiches Vorzeigeprojekt mit innovativen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen an Schulen ausgezeichnet und mit einem Geldpreis von 1000 Euro bedacht.

Rektor Härpfer freut sich auf eine weitere Bereicherung des Schullebens

Die Realschule Rain bietet aber nicht nur für musikalische Talente, sondern auch auf anderen Gebieten Möglichkeiten, den eigenen Interessen in Wahlfächern nachzugehen. Bei technisch begeisterten Schülerinnen und Schülern sind der IT-Powerkurs und Robotik sehr beliebt, während es auch Angebote im künstlerischen und sportlichen Bereich gibt. Schulleiter Gerhard Härpfer kann seine Vorfreude kaum verbergen: „Wir freuen uns darauf, dass die Bläserklasse unser Schulleben zukünftig bereichert. Die geplanten Fahrten und Konzerte werden die Teamfähigkeit, Kooperations- und Hilfsbereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler fördern.“

Außerdem ergänzt er: „Nachdem wir nun viele moderne Klassenzimmer besitzen, arbeiten wir auch im Inneren daran, eine Schule auf der Höhe der Zeit zu sein. Im vergangenen Schuljahr haben wir das Fach Lernen lernen fest im Stundenplan der fünften Klassen verankert. Nun kommt mit der Bläserklasse ein weiterer Baustein hinzu, der dazu beitragen soll, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler an der Schule wohlfühlen und erfolgreich lernen können." (AZ)

Info Für alle Interessierten an der Bläserklasse findet am 22. März ab 19 Uhr ein Infoabend in der Rainer Dreifachturnhalle statt.