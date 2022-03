Neues Innenstadtmanagement in Rain steht in den Startlöchern

Zwei City-Manager sind in der Stadt Rain tätig, um Ideen auszuarbeiten. Es geht um Handel, Öffentlichen Raum, Aktionen und mehr. Auch die Bürger sind gefragt.

Die Stadt Rain hat sich zwei Fachleute ins Boot geholt, um die Innenstadtentwicklung weiter zu forcieren: City-Managerin Solveig Lüthje und ihr Kollege Markus Jocher von der Münchner Firma „Cima Beratung und Management“. Sie haben zusammen mit Bürgermeister Karl Rehm und Harald Reinelt vom Amt für Stadtentwicklung ein Programm entwickelt. Nun gilt die Parole: „Drei, zwei, eins…. Los geht’s! – Ideen kreieren, Projekte ausarbeiten und umsetzen“.

Die Stadt Rain gestaltet bereits seit rund 30 Jahren die Stadterneuerung mit Unterstützung der Städtebauförderung des Freistaats Bayern, vertreten durch die Regierung von Schwaben. Ziel ist es, Städte zu unterstützen, die vor demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. Die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Rain derzeit gegenübersieht, sind folgende: der Strukturwandel, eine stetig älter werdende Bevölkerung, der Wandel des Einkaufverhaltens und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bürgermeister Rehm: „Es ist uns sehr recht, dass wir die Herausforderungen unserer Stadt mithilfe eines professionellen Umsetzungsmanagements angehen und finanziell vom Freistaat gefördert werden.“

Erste Ideen für Rain sollen in einem „100 Tage Sofortprogramm“ entwickelt werden

Vor wenigen Tagen nun war das Cima-Team mit Geschäftsführer Christian Hörmann zum Auftaktgespräch in Rain. Ziel war es, eine Art „100 Tage Sofortprogramm“ zu besprechen, mit dem möglichst schnell sichtbar wird, dass sich etwas tut. „Mir ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort merken, dass wir da sind“, nimmt Christian Hörmann Stellung.

Zu Beginn wollen sich die Beteiligten mit einem sogenannten „City-Qualitäts-Check“ (CQC) einen Überblick über Rain schaffen. Bewertet werden sollen der Öffentliche Raum, Leerstände und Unternehmen vor allem in der Haupt- und in der Neuburger Straße sowie deren Nebenlagen. Eine große Rolle spielen auch die Verbindung zum Gartencenter Dehner, sowie zu den Einrichtungen und Vereinen, die zur Belebung der Innenstadt beitragen können. Ergänzend zum Qualitätscheck wird auch bewertet, wie gut die Stadt Rain und ihre Unternehmen im Internet präsent sind.

Auch „Wir aus Rain“ und Vereine sollen in Gesprächen Stellung nehmen

Beides – „City-Qualitäts-Check“ und „Online-Präsenz-Check“ (OPC) – ergeben in ihrer Analyse dann ein Handlungsportfolio, in das auch Ergebnisse aus Gesprächen mit der Werbegemeinschaft „Wir in Rain“, mit Unternehmen und Vereinen einfließen sollen. „Wünschenswert wäre“, so Christian Hörmann, „dass sich am Ende dieser ersten Schritte eine sogenannte Lenkungsgruppe bildet.“ Dieser Runde sollen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Vereinen angehören. Sie berät und entscheidet am Ende über Maßnahmen, um den genannten Herausforderungen zu begegnen. Handlungsgrundlage für die Lenkungsgruppe sind die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Rain schon formulierten Projekte und Ziele. Diese sollen mit den aktuellen Analyseergebnissen des Innenstadtmanagements noch einmal aktualisiert werden.

Was genau passieren kann, sollte in den ersten beiden Monaten entwickelt und zügig begonnen werden. Mindestens einen Tag pro Woche ist das Innenstadtmanagement vor Ort und das zunächst für zwei Jahre – gegebenenfalls auch länger. Jeweils mittwochs sind die Akteure im Sprechtageraum im 1. Obergeschoss im Bayertor präsent und stehen für Anfragen zur Verfügung (Kontakt: 09090/703-350, oder: InnenstadtRain@cima.de). Bürgerinnen und Bürger dürfen und sollen die Gelegenheit nutzen, auf diesem Weg Themen und Ideen anzustoßen. (AZ)