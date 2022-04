Rain

Neues Logistikzentrum auf 47.000 Quadratmetern – Dehner expandiert

So soll das neue Logistikzentrum der Firma Dehner am südwestlichen Stadtrand Rains aussehen. Die Stadt erweitert dafür den Bebauungsplan.

Plus Der Stadtrat Rain ändert den Bebauungsplan für die Erweiterung. Wegen der Lage wird der Lkw-Verkehr von der Unterpeichinger Straße ins Ziegelmoos abnehmen.

Von Barbara Würmseher

Die Firma Dehner will am Standort Rain weiter expandieren. An der südwestlichen Stadtgrenze Rains soll zwischen Unterpeichinger Straße und Kittelmüllerweg ein neues Logistikzentrum entstehen. Es besteht aus einer Lagerhalle mit 40.000 Quadratmetern Grundfläche und zwölf Metern Höhe sowie einem Hochregallager mit einer Grundfläche von 7000 Quadratmetern und einer Höhe von 28 Metern. "Das ist eine große Herausforderung", sagten Vertreter des Unternehmens jetzt in der Sitzung des Rainer Stadtrats. Eine direkt angrenzende Fläche von nochmals 40.000 Quadratmetern soll außerdem als Option für eine zusätzliche, später denkbare Ausdehnung ins Auge gefasst werden. Denn die Firmenleitung rechnet mit weiterem Wachstum. Sowohl das jetzige, als auch das wohl künftige Bauvorhaben "sind ein Bekenntnis zum Standort Rain", erklärte Dehner-Geschäftsführer Hansjörg Flassak dem Stadtrat.

