Rain-Oberpeiching

18:00 Uhr

Ukraine-Flüchtlinge in Rain: Schreckliche Reise und schlaflose Nächte

Plus Tausende Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Unter ihnen sind auch vier Frauen und ein Mädchen, die nach fünf Tagen Fahrt in Oberpeiching ankommen.

Von Barbara Würmseher

Als bei Tamara Sabelnikova am frühen Morgen des 24. Februar das Handy klingelt, ist sie noch schlaftrunken und weiß gar nicht recht, wie ihr geschieht. Die 44-Jährige lebt seit elf Jahren in Kiew und hat bis dahin ein Leben in Normalität gekannt. Seit diesem Morgen aber ist alles anders. "Ich bin ans Telefon gegangen, eine Freundin war dran und hat einfach nur geschrien vor Panik." Kurz zuvor sind gegen 5.40 Uhr die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem laufen im Land Gefechte, es gibt Bomben- und Raketeneinschläge und Bilder der Verwüstung erreichen die restliche Welt. Not und Angst liegen über der Bevölkerung.

