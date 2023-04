Paar gerät in Rain auf dem Heimweg in Schlägerei

In der Schulgasse in Rain treffen Samstagnacht ein Mann und eine Frau auf eine Gruppe. Ein Mann rastet aus.

Auf seinem Nachhauseweg wurde ein Paar Samstagnacht in Rain in handfeste Streitigkeiten verwickelt. Nach Angaben der Polizei befanden sich der 39-jährige Mann und seine 43-jährige Begleiterin in der Schulgasse, als ihnen eine dreiköpfige Gruppe entgegenkam. Es entbrannte ein Streitgespräch mit einem 22 Jahre alten Mann aus dieser Gruppe, der in der Folge gewalttätig wurde und dem 39-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter wurde von seinen Freunden sofort zurückgezogen. Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Schwellung am linken Auge. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)