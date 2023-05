Pärchen wird bei Diebstahl aus Altkleidercontainer beobachtet

Im Nelkenweg in Rain macht sich ein Pärchen am Altkleidercontainer zu schaffen. Ein Zeuge beobachtet sie. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montagabend wurde ein Pärchen im Nelkenweg in Rain von einem Zeugen dabei beobachtet, wie es zwei Säcke aus einem Altkleidercontainer entnahm. Die Diebe entfernten sich in Richtung Aldi-Parkplatz. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)