Rain

12:00 Uhr

Parken und Erholung am Meisenweg in Rain

Im Zuge eines Parkraumkonzepts soll auch das Gelände rings um den Meisenweg in Rain neu gestaltet werden. Dabei geht es nicht nur um Verkehr, sondern auch um Erholungsqualität.

Plus Die Stadt Rain will ein Areal im Ziegelmoos neu gestalten. Planer haben eine Vielzahl von Ideen - auch mutige. Jetzt sollen die Grundstückseigentümer mit ins Boot geholt werden.

Wie kann zentrumsnahes Parken in Rain einmal aussehen? Wie lässt es sich so gestalten, dass Funktionalität und Attraktivität, sowie Freizeit- und Erholungscharakter keine Widersprüche sind? - Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich Gedanken gemacht, wie diese Kriterien auf Flächen rings um den Meisenweg im Ziegelmoos verwirklicht werden könnten. Dort, wo jetzt versiegelte Asphaltwüsten und relativ unstrukturiertes Gelände vorherrschen, gibt es viel Potenzial. Das Münchner Büro Dragomir Stadtplanung hat Ideen entwickelt, mit denen die Stadt Rain auch dem Auftrag der Regierung von Schwaben nachkommen will. Diese hatte die Feinuntersuchungen dieses speziellen Areals im Rahmen eines größer angelegten Parkraumkonzepts im Rahmen der Altstadtsanierung angeregt.

Es geht um den Bereich vom Georg-Weber-Park bis hin zu einem Teil der Dehner-Parkplätze, entlang des Meisenwegs. Ziele sind, das Parkraumangebot neu zu sortieren und zu erweitern, einen barrierefreien Zugang in die sechs Meter höher gelegene Altstadt herzustellen, den Altstadt-Grüngürtel zu erweitern, den vorhandenen Fuß- und Radweg durchgehend zu gestalten, die versiegelten Flächen im Sinne einer klimaresilienten Stadt aufzubrechen und Stellpätze für Wohnmobile zu schaffen.

