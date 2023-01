Passant hilft gestürzten Fußgänger in Rain

Ein 63-Jähriger Mann hatte am Freitag in Rain Glück im Unglück. Nach einem Sturz fand ihn ein Passant, der ihm half und den Rettungsdienst alarmierte.

Ein aufmerksamer Passant hat einen gestürzten Fußgänger in Rain am Freitag geholfen. Der 63-jährige Fußgänger stürzte gegen 14.30 Uhr in einem Waldstück westlich von Rain. Der Passant fand den Mann zufällig und verständigte sofort den Rettungsdienst. Der Verunglückte war bereits stark unterkühlt und konnte laut den Beamten kaum mehr sprechen. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Donauwörther Krankenhaus gebracht. (AZ)