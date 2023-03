Rain

18:00 Uhr

Peta demonstriert bei Dehner in Rain gegen tierquälerische Massenzucht

Eine Gruppe von Peta hat vor der Dehner-Zentrale in Rain demonstriert. Die Tierschutzorganisation will die Bedingungen für Heimtierzucht verbessern und erreichen, dass der Handel mit Kleintieren in Geschäften verboten wird.

Plus Die Tierrechtsorganisation will erreichen, dass das skrupellose Geschäft mit Tieren aufhört. Was das Unternehmen aus Rain dazu sagt.

Von Barbara Würmseher

"Tiere sind keine Ware", "Kein Tierverkauf im Dehner-Gartencenter" und "Peta stoppt Tierquälerei" ist auf den Plakaten zu lesen, die fünf Aktivisten in die Höhe halten. Eine Stimme dröhnt durchs Megafon und eine Frau im Hamsterkostüm sitzt in einem Einkaufswagen: Als am Donnerstag vor der Unternehmenszentrale in Rain auf diese Weise demonstriert wird, nimmt kaum einer Notiz von der kleinen Gruppe der Tierschutzorganisation. Es ist eine von mehreren Stationen im Bundesgebiet, an denen Peta auf "schockierende Zustände in den tierquälerischen Massen-Zuchtanlagen" aufmerksam machen will. Auch die Firma Dehner beziehe Tiere aus solchen Missständen, sagt Peta.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen