Peta plant Protestaktion vor der Dehner-Zentrale in Rain

Hasen, Hamster und Meerschweine soll Dehner angeblich von Massenzüchtern beziehen, die Tiere qualvoll halten. Deshalb protestiert Peta am Donnerstag in Rain.

Die Tierschutz-Organisation Peta wird am Donnerstag, 16. März, um 12.30 Uhr eine Protestaktion vor der Dehner-Unternehmenszentrale in Rain abhalten. Dabei wird sich eine Person im Hamsterkostüm vor die Filiale stellen und ein Schild mit der Aufschrift „Dehner: Tiere sind keine Ware“ in die Höhe halten. Weitere Aktivisten und Aktivistinnen der Organisation werden zudem Flyer verteilen und per Megafon über die Zustände in den Massenzuchtanlagen aufklären, die laut Peta unter anderem Dehner mit Kleintieren beliefern. Die Aktion steht in einer Reihe mit ähnlichen Aktionen in Neu-Ulm und Augsburg.

ARD-Bericht zeigt schockierende Zustände in Kleintierzuchten

Hintergrund der Aktion ist eine Recherche der Tierschutz-Organisation, die in einem Bericht der ARD-Sendung „Report Mainz“ im Dezember 2022 verwendet wurde. Dabei wurden schockierende Filmaufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, unter welch qualvollen und unhygienischen Bedingungen Hamster, Meerschweinchen und Häschen gehalten werden, bevor sie von Kleintiermärkten verkauft werden. Auch Reklamationsbescheide über tote und kranke Tiere wurden dabei gezeigt, die unter anderem von Dehner stammen sollen.

Dehner weist Vorwürfe zurück

Das Unternehmen hatte bereits in einer Stellungnahme vom 9. Februar bestritten, von den gezeigten Massenzuchtanlagen beliefert zu werden und darauf verwiesen, dass seit dem Bekanntwerden der Missstände im Jahr 2015 große Anstrengungen unternommen worden seien, eine artgerechte Haltung der Tiere bei den Lieferanten sicherzustellen und die Berichterstattung daher „falsch und irreführend“ sei. (AZ)