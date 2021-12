Polizei blitzt Auto auf B16 bei Rain mit 177 "Sachen"

Die Polizei erwischt auf der Bundesstraße nahe Rain einen extremen Raser. Was diesem nach dem neuen Bußgeldkatalog droht.

Mit einer saftigen Strafe rechnen muss ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntag auf der B16 bei Rain geblitzt hat. Bei der Kontrolle der Verkehrspolizei, die von 11.15 bis 16.45 Uhr lief, wurden in beiden Fahrtrichtungen insgesamt gut 1600 Fahrzeuge gemessen. 78 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Trauriger "Spitzenreiter" war der Fahrer eines Pkw mit HDH-Kennzeichen, bei dem das Radargerät um 16 Uhr in Richtung Donauwörth eine Geschwindigkeit von 177 Stundenkilometern registrierte. Erlaubt sind auf dem Abschnitt aber nur maximal 100 km/h. Nach den neuen rechtlichen Vorgaben muss der Temposünder mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Auch ein weiterer "Geblitzter" muss mit einem Fahrverbot rechnen. Auch 41 weitere Verkehrsteilnehmer zeigt die Polizei an, 35 kommen mit einem Verwarngeld davon. (AZ)

