Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Rain

Bei einer Verkehrskontrolle in Rain fällt der Polizei ein 45-Jähriger auf. Er hat zu viel Alkohol getrunken.

Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Rain einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Der 45-Jährige fiel einer Streifenbesatzung in der Donauwörther Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf. Die Beamten bemerkten, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest, der gerichtsverwertbar ist, ergab einen Wert von 0,80 Promille. Die voraussichtlichen Folgen sind eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)