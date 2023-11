Polizei greift Kinder an Halloween auf

Die Gruppe hatte ein Wohnhaus in Rain mit Eiern beworfen. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

Einen schlechten Halloween-Scherz erlaubten sich abends gegen 18.30 Uhr mehrere Kinder in Rain, indem sie ein Haus in der Franz-Lachner-Straße mit Eiern bewarfen und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursachten. Die Beamten einer Polizeistreife trafen die Kinder noch am Tatort an, stellten deren Personalien fest und übergaben sie ihren Eltern. Strafe im juristischen Sinn brauchen sie nicht zu befürchten, da sie zum einen nicht strafmündig sind und zum anderen die Hauseigentümer nicht an einer Strafverfolgung interessiert sind. (AZ)