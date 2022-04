Polizei klärt Unfallflucht in Rain

Eine Seniorin hat in Rain einen Unfall gebaut und ist trotz Zusammenstoß mit dem anderen Auto davongefahren. Das hat jetzt Folgen.

Gekracht hat es am Dienstagvormittag in der Neuburger Straße in Rain. Eine 85-jährige Rentnerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war mit ihrem Auto hinter einem anderen Wagen die Neuburger Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Klausenbrunnenweges bog das vorausfahrende Fahrzeug nach links ab. In diesem Augenblick überholte die Rentnerin das abbiegende Fahrzeug und es kam zu einem Zusammenstoß.

Der Schaden beträgt nach Angaben der PI Rain an beiden Fahrzeugen jeweils etwa 5000 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr die 85-Jährige aber unbeirrt weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie konnte später anhand des Kfz-Kennzeichens von Beamten der Polizeiinspektion Neuburg als Unfallbeteiligte festgestellt werden. (AZ)