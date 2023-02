Polizei Rain warnt vor dreister Whats-App-Betrugsmasche

Dreiste Betrüger sind derzeit im Lechgebiet aktiv: Mit fingierten Nachrichten versuchen sie an Geld zu kommen. Die Masche ist nicht neu, aber wird immer wieder angewandt.

Diese dreiste Betrugsmasche ist bekannt und dennoch scheint sie immer wieder zu funktionieren: Per Nachrichten aufs Mobiltelefon versuchen Unbekannte an das Geld der Menschen zu kommen. Jetzt berichtet die Polizei in Rain, dass sich seit einigen Wochen verstärkt Betroffene melden.

Die Betrüger geben sich als Sohn oder Tochter des Empfängers der SMS aus. Unter einem Vorwand geben sie nun vor, dass sie ihr Handy verloren haben und nun eine „neue“ Rufnummer besitzen würden. Anschließend fordern die Betrüger ihre Opfer auf, diese „neue“ Nummer zu speichern und ihnen per WhatsApp zu schreiben. Sobald die Empfänger dieser Nachrichten darauf reagieren, täuschen die Täter anschließend eine Notlage vor und bitten um eine dringende Überweisung, da sie angeblich selber keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Konto haben.

Betrüger setzen ihre Opfer psychisch unter Druck und fordern schnell das Geld

Dabei setzen sie ihre Opfer psychisch so unter Druck, indem sie vorgeben, dass sofort gehandelt werden müsse, weil sonst etwa horrende Mahngebühren anfallen würden. Es gäbe keinen Ausweg als eine sofortige Geldüberweisung von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Rain warnt eindringlich davon, auf solche Zahlungsaufforderungen zu reagieren. "Nehmen sie über andere Kommunikationswege wie etwa Festnetz, über die bisherige Mobilfunknummer oder persönlich Kontakt mit ihrem Kind auf. Geben Sie keinerlei persönliche Daten oder Bankverbindungen an unseriöse Anfragen heraus", heißt es von der Polizei in Rain und weiter: "Blockieren sie die angezeigte Nummer."

Betrug per Whats-App: Was tun, wenn finanzieller Schaden entstanden ist?

