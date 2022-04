Polizei stoppt in Rain betrunkenen Kleintransporter-Fahrer

In Rain ist der Fahrer eines Kleintransporters mit 1,1 Promille von der Polizei erwischt worden.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Rain einen Kleintransporter-Fahrer erwischt, der betrunken war. Die Streife unterzog den 36-Jährigen gegen 14.30 Uhr einer Verkehrskontrolle. Dabei fiel der Mann durch starken Alkoholgeruch auf. Ein Alkomattest vor Ort brachte ein Ergebnis von 1,1 Promille. Da es sich bei dem Fahrer um einen Osteuropäer handelt, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 2000 Euro an. Diese beglich der Arbeitgeber des 36-Jährigen. (AZ)