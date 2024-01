Polizei übergibt elfjährigen Ladendieb seinen Eltern

Ein Bub wollte in einem Drogeriemarkt in Rain Kopfhörer stehlen. Er wurde auf frischer Tat ertappt.

Am Montagnachmittag beobachtete die Filialleiterin eines Drogeriemarktes in der Neuburger Straße in Rain, wie ein elfjähriger Schüler sogenannte „Over ear Kopfhörer“ in seinen Rucksack packte und das Geschäft verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Nachdem der Schüler den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er von der Filialleiterin auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin rannte er zum Regal zurück und legte dort die Kopfhörer wieder ab. Die alarmierte Polizei informierte die Eltern des Buben, die ihren Sohn dann abholten. (AZ)