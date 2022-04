Probleme mit dem Kita-Neubau: Die Kosten explodieren

Plus Der Markt spielt verrückt, Baufirmen und Bauherren wissen das. Der Stadtrat Rain sucht nach einer Lösung für den geplanten Kindergarten im Unteren Kirschbaumweg.

Komplette Rolle rückwärts oder massiv den Rotstift ansetzen? Ein ganz neuer Baukörper, reduziert auf die Formel "quadratisch praktisch gut", oder Verzicht bei der Ausstattung? - Diese Fragen stellen sich derzeit, wenn es um die geplante Kindertagesstätte im Unteren Kirschbaumweg in Rain geht. Sie ist unerwartet auf den Prüfstand geraten. Was wird aus ihr?