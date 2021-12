Rain

06:30 Uhr

Protest gegen Moschee-Standort in Rain: Das sagt Ditib dazu

Plus In Rain gibt es eine Unterschriftenliste gegen den geplanten Moschee-Standort beim Kindergarten an der Klause. Der Verein Ditib bietet Gespräche an.

Von Barbara Würmseher

90 Quadratmeter Fläche, fünf kleine Zimmer, eine Teeküche, Bad und Toilette - und das alles ohne funktionstüchtige Heizung, mit sichtbaren Spuren jahrzehntelanger Alterung und in deutlich renovierungsbedürftigem Zustand: So sieht der aktuelle Treffpunkt der islamischen Gemeinde Ditib in Rain aus. Seit drei Jahren kommen deren Mitglieder zu Gebeten, Festen und geselligen Runden in einer ehemaligen Wohnung im Obergeschoss der Firma bos-Sport (Alte Bayerdillinger Straße 9) zusammen, nachdem ihr früheres Gebetshaus gegenüber der evangelischen Kirche verkauft worden war. Rund 110 Männer, Frauen und Kinder gehören "Ditib Rain" an. Coronabedingt fallen - abgesehen von den Freitagsgebeten - Veranstaltungen derzeit weitgehend aus. Doch sprechen die Fakten für sich: Es kann durchaus eng werden in der jetzigen Behausung, deren Atmosphäre nicht wirklich als gemütlich beschrieben werden kann. Diesen Zustand will "Ditib Rain" ändern und möchte auf dem Grundstück direkt gegenüber eine Moschee errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

