Räuberischer Diebstahl in Rainer Supermarkt

Ein Mann stiehlt Waren in einem Rainer Supermarkt und wird dabei ertappt. Für ihn ist das allerdings kein Grund, stehen zu bleiben.

Ein räuberischer Diebstahl geschah in einem Supermarkt in Rain: Am Samstagvormittag wurde ein Mann von einer Mitarbeiterin des Supermarktes dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sprach den Mann an und forderte ihn auf, die Waren zu bezahlen. Nachdem dieser jedoch nicht auf die Ansprache reagierte, stellte sie sich ihm in den Weg.

Der Dieb schubste die Frau beiseite, rannte aus dem Geschäft und flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte er unweit des Supermarktes hinter einem Anhänger versteckt vorläufig festgenommen werden. Auch das hinter einer Gartenmauer versteckte Diebesgut konnte sichergestellt werden. Der Mann war zur Tatzeit mit mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert. (AZ)

