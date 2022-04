Rain: Mann unter Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein Mann am Karfreitag mit seinem Auto in Rain unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle endete dann die Fahrt.

Am Karfreitag hat die Polizei einen Mann gestoppt, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer unterwegs gewesen ist. Um 14.30 Uhr wurde der 34-Jährige in der Donauwörther Straße in Rain einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei dem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellen, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden. Auch eine Blutentnahme wurde bei dem Mann durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den Betroffenen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (dz)