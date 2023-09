Rain

Rain will gegen Schlusslicht Kirchheim wieder zu Hause siegen

Den Rainern (hier in Rot, im Spiel gegen Sonthofen) fehlt momentan die Konstanz in der Bayernliga Süd. Nach der Derbypleite soll gegen Kirchheim ein Dreier her.

Plus Nach der Niederlage gegen Nördlingen soll gegen den Kirchheimer SC ein Sieg her. Trainer Dannemann spricht im Vorfeld auch über die aktuelle Entwicklung.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain ist in der aktuellen Bayernliga-Saison noch auf der Suche nach der Konstanz. In ihren elf Spielen nach dem großen Umbruch hat die Dannemann-Elf schon verschiedene Gesichter gezeigt, besonders deutlich wurde das auch in den beiden vergangenen Partien. Gegen Türkspor Augsburg ließ man sich trotz Unterzahl nicht schocken und siegte durch eine tolle Moral mit 2:0 vor eigenem Publikum. Eine Woche später gab es bei der Derbyniederlage in Nördlingen einen sehr enttäuschenden Auftritt. Nun wartet ein Gegner, gegen den die Blumenstädter den Anspruch haben müssen, drei Punkte zu holen. Das Schlusslicht Kirchheimer SC gastiert am Samstagnachmittag (Anpfiff 14 Uhr) im Georg-Weber-Stadion.

Der Kirchheimer SC ist als Neuling in der Liga und zahlte bisher reichlich Lehrgeld. Nur ein Zähler konnte in elf Partien gesammelt werden. Ein Grund dafür ist die mit Abstand schlechteste Defensivreihe der Bayernliga Süd mit satten 42 Gegentoren. Der VfR Garching stellt mit 28 Gegentreffern die zweitschlechteste Abwehr. Offensiv hat der Kirchheimer SC mit 14 Treffern immerhin schon häufiger unter Beweis gestellt, dass die Mannschaft durchaus Torgefahr ausstrahlen kann. Genauso viele Treffer hat auch der TSV Rain bisher erzielt – wenngleich mit einer besseren Chancenverwertung auch schon deutlich mehr drin gewesen wäre. Trainer Tjark Dannemann betont vor der Partie: „Die Tabellensituation können wir sicher nicht ganz ausblenden. Kirchheim ist trotzdem eine Bayernliga-Mannschaft und wir müssen das Spiel erst einmal bestreiten. Trotzdem ist die Marschroute klar: Wir wollen unbedingt drei Punkte holen.“

