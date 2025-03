Rainer Mittelschüler sammeln viel Müll

Alle drei fünften Klassen der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain nahmen drei Unterrichtsstunden lang mit ihren Klassleitungen an der AWV-Müllsammelaktion „Der AWV räumt auf“ teil. Für die Verpflegung, die vom AWV übernommen wurde, sorgten Barbara Drabek und ihr Team der Schulmensa. Sie sonserten zusätzlich Apfel für jeden Teilnehmer als Stärkung zum Müllsammeln. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen sammelten die Schülerinnen und Schüler zuerst im und um das Schulgebäude herum und teilten sich anschließend in verschiedene Richtungen auf - eine Gruppe Richtung Wald, eine Gruppe Richtung Bahnstrecke und eine Gruppe Richtung Stadtpark/Hauptstraße. Überraschend war für viele Schüler, wieviel Müll wirklich gefunden wurde und welche Art von Müll: Autofelgen, leere Flaschen, schwere Plastikteile… Die Schüler waren von Anfang an mit großer Motivation und Eifer dabei. Am Schluss ließen die Kräfte nach, da die Müllsäcke mit der Zeit zu schwer wurden. Die Müllsammelaktion hat zum Umdenken bei einigen Schülern geführt, da ihnen jetzt erst bewusst wurde, wie viel Müll wirklich einfach in der Natur liegen gelassen wird.

