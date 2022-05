Rainer verursacht bei Gartenarbeiten Heckenbrand

Bei einem Rainer Rentner endet eine nicht ganz so übliche Art zur Unkrautbekämpfung in einem Heckenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Rain muss anrücken.

Ein 63-jähriger Rainer hatte am Dienstag eine nicht ganz so gut durchdachte Idee, wie er schnell und einfach das Unkraut in seinem Garten loswerden könnte. Der Senior wollte das Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen. Dabei fing laut Polizeibericht jedoch die angrenzende Hecke Feuer.

Der Rainer setzte beim Unkrautjäten den Gasbrenner ein

Der Mann versuchte zunächst, den Brand mit einem Wasserschlauch selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Rain alarmiert, diese rückte mit 25 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Der Schaden liegt laut Auskunft der Polizei bei circa 1500 Euro. (AZ)