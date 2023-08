Rain

Rains Bürgermeister Rehm: "Ich bin motiviert und werde wieder kandidieren!"

Plus Im Halbzeit-Interview blickt Rains Bürgermeister Karl Rehm dankbar auf gemeinsam Erreichtes. Er äußert aber auch Kritik an der großen Politik, hat Bedenken und Wünsche.

Herr Rehm, seit 2020 läuft Ihre erste Amtszeit als Rains Bürgermeister. Was wurde seither vorangebracht?



Karl Rehm: Für jeden sichtbar sind die vielen kommunalen Bautätigkeiten. Unsere Stadt wuchs seit 2020 um rund 400 Einwohner, so hatten Planung und Bau der neuen Kindertagesstätte "Am Holunderweg" höchste Priorität. Die Einrichtung für 140 Kinder und wird im ersten Quartal 2025 fertig sein. Heuer noch wird die umfangreiche Generalsanierung des Hallenbads abgeschlossen. Im Juni bezogen unsere BRK-Rettungskräfte - nach nur einem Jahr Bauzeit - die neue Rettungswache im Schlehenweg. Ebenfalls konnten wir das Nebengebäude am Kurfürstlichen Schloss einweihen. Dort gibt es endlich eine öffentliche Toilette im Stadtpark. Im Tiefbau stehen wir kurz vor dem Abschluss der Erneuerung der Ortsverbindungsstraße Rain-Sallach, die komplett saniert und auf sechs Meter verbreitert wird. Ein wichtiger Tag war zweifellos der 1. Juli 2021, als die Stadt auf Antrag der vier anderen Mitgliedsgemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft Rain entlassen wurde und sich seither selbstständig verwaltet. Letztlich betrachten wir diese Entwicklung als Chance für die Fortentwicklung unserer Stadt. Mir ist es wichtig, mich bei meinem engagierten Stadtrat und meiner motivierten Verwaltung zu bedanken. Die hier nur beispielhaft erwähnten, vielfältigen Projekte können nur als Team erfolgreich umgesetzt werden.

Was hat Sie persönlich in den vergangenen drei Jahren bewegt, erfreut, geärgert?



Rehm: Gefreut hat mich die - trotz widriger Bedingungen - positive Entwicklung unserer Stadt. Es ist erfüllend zu sehen, wie unsere Gemeinschaft weiter zusammenwächst, sich positiv entwickelt und damit auch unsere Stadt ein weiteres Stück lebenswerter geworden ist. Ich habe viele interessante Personen kennenlernen dürfen, die sich für unsere Gemeinschaft einsetzen – das hat mich auch persönlich sehr bereichert. Moderne und digitale Verwaltungsstrukturen waren schon immer mein Steckenpferd. Es macht mich deshalb ein wenig stolz, dass die Stadtverwaltung einen schnellen, noch im Prozess befindlichen, modernen Wandel vollzieht. Seit Januar 2023 sind wir als „digitales Rathaus“ zertifiziert, seit Kurzem auch mit dem IT-Sicherheitslabel CISIS12. Im Juli erhielten wir als eine der ersten Behörden in Bayern überhaupt das IT-Siegel 3.0 des Freistaats für kommunale IT-Sicherheit. Meine Mitarbeiter leisten hier sehr gute Arbeit. Natürlich gab es auch Herausforderungen und Momente, die mich geärgert haben. Bürokratische Hürden verlangsamen manchmal den Fortschritt, verzögern und verteuern Projekte. Oft würde ich mir schnellere Entscheidungswege wünschen. An einige Wochen während Corona erinnere ich mich nur ungern. Meine ermessensfehlerfreie Entscheidung - in Absprache mit dem Polizeipräsidium -, eine übergroße Trauerfeier auf dem städtischen Friedhof nicht mit Polizeieinsatz aufzulösen, führte zu deutschlandweiten Debatten und zur Hetzkampagne in den sozialen Medien gegen mich. Der große Zuspruch in diesen Wochen, aber auch einige negative Erfahrungen und Enttäuschungen, bleiben mir unvergessen.

