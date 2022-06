Rains höchstes Denkmal ist für die nächsten Generationen gesichert

Plus Die Sanierung der Stadtpfarrkirche in Rain ist abgeschlossen. Dach, Gewölbe und Kirchturm sind jetzt baulich modernisiert.

Bereits der festliche Einzug kündete von einem freudigen Patroziniumsfest. Der Kirchenchor hatte Aufstellung genommen und Franziskus Wawr­zik an der Orgel stimmte die Gläubigen auf den Gottesdienst ein. Acht Fahnenabordnungen, Bürgermeister und Stadtrat, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung gaben „St. Johannes der Täufer“ die Ehre. Es folgten die Ministranten und die Konzelebranten Pfarrer Jörg Biercher und Kaplan Aneesh. Die Freude über den Abschluss der Kirchturmsanierung war bei der Festmesse und der anschließenden „weltlichen“ Feier im Pfarrgarten groß. Trommelklänge begleiteten den Kirchenchor, der mit der „Missa Africana“ dem Tag eine besondere Note gab.