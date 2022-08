Rains Innenstadtmanager: "Jeder kann sich mit einer Projektidee melden"

Plus Solveig Lüthje und Markus Jocher sind als Innenstadtmanager in Rain im Einsatz. Sie haben Ideen, wollen aber auch die Bürger mit ins Boot holen. Wie das funktioniert.

Die Stadt Rain hat seit Kurzem ein Innenstadtmanagement, das mit Ihnen, Frau Lüthje, und Ihnen, Herr Jocher, besetzt ist. Wie dürfen sich die Rainer Ihre Arbeit vorstellen?



Markus Jocher: Wir sind seit dem Frühjahr vor Ort. Die Arbeit gliedert sich in drei Teilbereiche: Einmal steht der Aufbau eines engen Austauschs mit den Rainer Bürgern, seinen Unternehmen, der Interessengemeinschaft "Wir aus Rain" und der Stadtverwaltung im Vordergrund. Zum Zweiten ist es für uns elementar, die Stadt und ihre Besonderheiten besser kennenzulernen. Daher haben wir einen City-Qualitäts-Check mit angeboten. Dieser enthält eine Kurzeinschätzung der aktuellen Situation: Einzelhandel, Stadtmöblierung/Öffentlicher Raum, Zielgruppenbedarf, Märkte, Mobilität und mehr. Wir haben einige Themen unter die Lupe genommen und neben dem aktuellen Zustand direkte Ziele und Vorschläge ausgearbeitet. Im nächsten Schritt geht es um die Priorisierung von Maßnahmen. Zum Dritten sind wir mit Unterstützung von "Wir aus Rain" bei der Organisation der Veranstaltungen "Schau nachts Rain" und Stadtradeln direkt in die praktische Arbeit eingestiegen. Ein weiterer Punkt, um den es uns jetzt unter anderem geht, ist die Einrichtung einer Lenkungsgruppe, um Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.